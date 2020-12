Camilo Echeverry (26) se ha hecho famoso tras iniciar una relación amorosa con la hija de Ricardo Montaner, Evaluna (23), con quien a principios de este 2020 contrajo matrimonio. Desde entonces, su carrera musical ha ido de viento en popa, al mostrar cómo es su vida en pareja, en cada uno de sus videos.

Su luna de miel, su matrimonio y hasta la compra de su primera casa son algunos de los momentos que sus fanáticos han podido ver en sus clips musicales. Con ello, además, ha demostrado que tiene una gran unión con la familia de su esposa.

Tanto es el apego que tiene con sus suegros que, recientemente, el cantante colombiano reveló en una entrevista que hasta usa la ropa de su suegra, Marlene Salomé, para sus viajes o entrevistas importantes.

Lee también: Anita Alvarado fue detenida tras pelear con ex pareja: “No voy a entregar a mi hijo para que se lo violen”

En una entrevista en La Resistencia, el intérprete de Vida de rico reveló que el atuendo que estaba usando ese día lo había sacado del clóset de su suegra. Al momento de ser consultado por el collar que llevaba puesto, respondió: “De mi suegra, se lo saque del clóset de mi suegra”.

“Este pantalón también se lo saqué a mi suegra, me pasa que no compro ropa hace como seis meses, desde que descubrí…”, contó cuando fue interrumpido por David Broncano, conductor del espacio, quien expresó “ese pantalón no puede ser de tu suegra”, por lo que Camilo recalcó: “Te lo prometo”.

“Cada vez que voy a un lugar, la llamo y le digo, ‘¿qué me pongo, qué me compro?’, porque me dice ‘vas a ir a La Resistencia debes usar algo bonito’ entonces, luego me dice ‘qué te vas a comprar nada, te ves mejor en mi ropa’”, reveló, asegurando además que es “muy cómodo”.