“Es una mujer muy sencilla”: Camilo Huerta contó cómo se enamoró de Marité Matus

El ex figura de Yingo, Camilo Huerta, habló en el programa Podemos Hablar (PH), de Chilevisión, de su relación con la influencer María Teresa Matus, más conocida como “Marité”, con quien ha compartido su amor en redes sociales.

“Yo creo que su sencillez, es una mujer muy quizás lo que la gente cree, que puede tener todo, que es una mujer de mundo, que ha vivido toda su vida en Europa, es una mujer muy sencilla”, comenzó contando Huerta sobre cómo se enamoró de Marité.

En ese sentido, agregó que “me cautivó con las cosas simples de la vida, lo pasamos bien, es muy entretenida, tiene un sentido del humor muy rico y eso me gustó, que ella se preocupara de mí y que estuviera atenta a mis cosas, me encantó eso”.

Por su parte, Julio Cesar Rodríguez le recordó que viajó hace un tiempo a la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, donde Arturo Vidal, ex pareja de Matus y el padre de sus tres hijos, juega en el equipo de fútbol Flamengo.

“¿Pudiste compartir con él? ¿Lo conociste?”, le preguntó el conductor de televisión. “No, no he tenido la oportunidad todavía de compartir, no, no nos hemos topado. No se ha dado la instancia, pero ya veré el momento”, respondió Huerta.

Finalmente, el animador complementó que la relación entre “Marité” y Arturo terminó hace tiempo, y que si lo veía de frente no se “achicara”. “No, sí tengo mis cositas”, confesó entre risas el ex chico de Yingo.

