Camilo Huerta acompañó a Marité Matus en importante logro de su hijo menor: Arturo Vidal se ausentó

Marité Matus compartió el importante logro académico de su hijo menor, Emiliano, fruto de su relación con el futbolista Arturo Vidal.

En compañía de su pareja Camilo Huerta, la influencer comunicó que el pequeño se graduó de kínder y mostró parte de la ceremonia en su cuenta de Instagram.

“Hoy es un día muy especial, un día en el que celebramos tu graduación de kinder. Quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti y de todo lo que has logrado”, partió diciendo Matus en la publicación.

Marité recordó cuando Emliano fue a su primer día de clases, con “tu mochila llena de ilusiones y tus ojitos llenos de lágrimas, tenías miedo a que te dejara solito”.

“Desde ese día, has aprendido tantas cosas, has crecido y te has convertido en un niño valiente y muy inteligente. Tienes una sonrisa radiante y un espíritu juguetón. Has demostrado dedicación y esfuerzo, siempre dispuesto a aprender algo nuevo”, agregó.

Luego, afirmó que “hoy celebramos tu graduación de kinder, pero también celebramos el comienzo de una nueva etapa llena de descubrimientos y aprendizajes. Qué emoción por ver cómo te conviertes en la mejor versión de ti mismo”.

Camilo Huerta acompañó a Marité Matus

El ex integrante de Yingo y pareja de Matus, Camilo Huerta, también estuvo presente en la ceremonia y compartió algunos registros del momento.

“Felicitaciones, amigo mío!!!”, escribió el personal trainer en sus historias de Instagram, donde se observa al niño recitando un texto en inglés.

Por otra parte, los seguidores de Marité Matus no dejaron pasar la ausencia de Vidal en el evento y lo criticaron sin piedad en los comentarios.

“¿Y el papito?”, “lindo, mientras el papito se dedica a pasear a la lindura grande”, “qué lindo apoyo tienes de Camilo, eres una luchona”, “siempre mamá” y “grande Camilo Huerta”, fueron parte de las reacciones.

