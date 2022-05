Camilo Zicavo reveló detalles sobre cómo organizaron su matrimonio con Denise Rosenthal: “Ella es increíble”

Fue en marzo pasado la fecha elegida por Denise Rosenthal y Camilo Zicavo para contraer matrimonio, luego de varios años pololeando.

Los cantantes han sido bastante reservados acerca de la boda, pero ahora fue el ex integrante de la Moral Distraída el que entregó más detalles sobre cómo se organizó todo, aclarando que el peso de prácticamente corrió por su pareja.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el intérprete de 32 años afirmó que los preparativos se hicieron con meses de anticipación “en los que la Denise se hizo cargo prácticamente de todo y yo opiné, dije que sí y no”.

“Me hice cargo de muy poquitas cosas, no porque no quisiera, sino que porque no dejaron. La ‘Den’ tenía todo muy claro en su cabeza y tenía ideas maravillosas que cada vez que me las presentaba yo me enamoraba de ella y de sus ideas”, agregó.

Es más, el cantante señaló que Rosenthal estuvo desde la panificación hasta ese mismo día decorando en la mañana. “Ella hizo todo. Ese día se levantó muy temprano decorando cada arbolito… Es que ella es increíble”, dijo

De igual Modo, Zicavo aclaró que se encargó de verificar la contratación del DJ, quien tocó reggaetón clásico, “harto disco y funk. No vi mucho yo, sólo tareas que me asignaban como que hay que ir a buscar tal cosa o pagar otras”.

Finalmente, aclaró que tuvieron luna de miel, pero que solamente “fueron cinco días y decidimos que en algún momento en el futuro nos daremos un mes para salir y recorrer Italia, comer pasta y algo rico”.