Es una de las parejas más conocidas dentro del espectáculo nacional. Y en noviembre de 2020, Denise Rosenthal y Camilo Zicavo anunciaron su compromiso. Una noticia que fue celebrada por sus millones de seguidores.

El cantante de Moral Distraída dio a conocer detalles sobre esta petición de matrimonio y cuándo finalmente se podría concretar esta unión.

Lee también: Representantes de Cami aseguran que no realizó su show por “responsabilidad ciudadana”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Denise Rosenthal (@deniserosenthal)

“Estamos felices, estamos contentos y enamorados y hace rato venía pensándolo”, contó Camilo sobre el proceso en Velvet al desayuno. Y justo en ese momento, apareció también la cantante nacional para mostrar emocionada su anillo de compromiso.

Al respecto, el artista declaró que la idea surgió luego de una conversación casual con una vendedora en un negocio donde le preguntaron por Denise. En ese momento quiso referirse a ella como “mi señora“, siendo justo ese instante donde terminó por confirmar sus deseos por contraer matrimonio.

Sobre la ceremonia, dijo que “estamos proyectando de aquí a un año, tal vez un poco más, porque queremos que vengan las familias”, y que además “nos demos el tiempo que todos estemos vacunados”.

“Pero vamos a hacer algo íntimo con la familia, pero queremos que estén todos y todas”, añadió.

Lee también: Karen Bejarano contó que estuvo más de un mes internada por salud mental

Finalmente, Camilo relató que “(Denise) ya venía hace un rato preguntando si yo le iba a pedir matrimonio, pero yo le decía que no, que no creía tanto que fuera necesario. Que me parecía bueno que hiciéramos una ceremonia y un acuerdo de vivir en pareja”.

“Pensé que no me estaba creyendo, pero la tenía convencida“, dijo, hasta que en el cumpleaños de la cantante, cuando pudo reunirse parte de su familia al aire libre, decidió que era el momento indicado para la propuesta.