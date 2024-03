“Denle gaviota de plutonio”: Cancamusa arrasó en redes con su talento en la batería de Los Bunkers

Cancamusa fue una de las artistas que brilló en lanoche de artistas chilenosen la quinta jornada del Festival de Viña 2024. La bateristas que se unió a Los Bunkers fue la responsable de abrir el certamen con sus grandes éxitos y dejar encantados a la Quinta Vergara y al público en redes sociales.

La también cantante tiene una vasta carrera: Natalia Pérez (su verdadero nombre) saltó a la escena junto a Amanitas; pero luego emprendió rumbo a México, donde continuó su trayectoria de la mano de Mon Laferte y ahora se ganó al público del certamen.

Cancamusa regresó a Chile hace un tiempo y ha lanzado varios álbumes, siendo el último Amor Minimal (2023). Además, ha estado presente en el regreso de Los Bunkers a los escenarios, siendo su telonera y ahora su baterista interina tras el problema de salud que sufrió Mauricio Basualto.

Y precisamente su presentación en la Quinta Vergara consiguió cautivar al público y los televidentes, con lo que se desataron comparación con Juanita Parra, baterista de Los Jaivas.

Es más, al momento de la presentación de la banda penquista en el Festival, las redes se llenaron de comentarios dedicados a Cancamusa, ganándose un merecido reconocimiento y nuevos seguidores.

