El candidato a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, Carlos González García (Partido Verde Ecologista de México), realizó una insólita promesa en caso de resultar electo.

El postulante le prometió a los electores un show gratuito de Metallica si es que gana las elecciones.

“Veo a un Reynosa que no avanza y no progresa. La lana es de nosotros, tenemos que invertirla y me atrevo a decirlo, escúchenlo bien, si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa. Ya basta de que nuestra lana se la chinguen en cualquier cosa”, aseguró.

La particular propuesta de González García se viralizó en redes sociales y también llenó de críticas, ya que en definitiva, es difícil que se contrate a la banda estadounidense, teniendo en cuenta el presupuesto del municipio.