Este miércoles, el conocido cantante y actor mexicano, Pablo Montero, llegó hasta el Palacio de Miraflores en Caracas para ofrecerle un show al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con motivo de la celebración del día de su cumpleaños número 59.

En el lujoso evento, Montero entonó Las Mañanitas, El Rey y Volver, volver, volver, entre otras rancheras clásicas. Posteriormente, este saludó afectuosamente al mandatario y lo abrazó. Sin embargo, más allá del buen recibimiento que tuvo por parte de Maduro y la emotiva serenata, el evento tuvo una serie de repercusiones para el artista.

#EnVideo📹| Pablo Montero, vocalista mexicano canta al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, @NicolasMaduro con motivo de su cumpleaños número 59.#FelizCumpleañosPresidente pic.twitter.com/i70qH6u0Qs — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 24, 2021

Repercusiones

De acuerdo con la información entregada por Univisión, al mexicano le llovieron las críticas e incluso comenzaron a cancelarle tanto eventos como contratos por su presencia en el festejo del político venezolano.

Lee también: La Corte Penal Internacional anunció que abrirá una investigación formal contra el régimen de Nicolás Maduro

La representante del vocalista, Mariana Gutiérrez , explicó que “ya empezaron las cancelaciones de los contratos y de eventos por este tema de que fue a cantarle al presidente Maduro… como es un tema de política internacional ha habido ciertas consecuencias”.

Asimismo, Gutiérrez indicó que “realmente lo manejó con mucha discrecionalidad, no nos comentó nada. Entiendo que fue un tema que él quiso manejar así y no teníamos conocimiento hasta ahora, que han pasado todas estas cosas… vamos a ver cómo se van a manejar”.

Finalmente, la representante enfatizó en que “el único interés que siempre ha tenido el señor Montero es el de representar a la música ranchera mexicana en el mundo y que la gente la conozca y la pueda disfrutar”.

Lee también: Sumando éxitos: Mon Laferte es nominada a los Grammy por su disco Seis

Por su parte, el mismo cantante emitió un comunicado en que expresó que “como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad. No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en ese país hermano. Solo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela”.