Capítulo final de The Last Of Us cambia su horario de estreno: Esto es lo que debes saber

Prontamente, las y los fanáticos de The Last Of Us quedarán viudos, y es que la producción basada en el videojuego homónimo llegará al término de su primera temporada este domingo 12 de marzo.

De esa manera, el suspenso sobre el futuro de Joel y Ellie culminará no sin antes dar sorpresas, abriendo también interrogantes para una segunda entrega cuya fecha de estreno todavía no es informada. Pero según trascendidos, para esto habría que esperar al menos hasta el 2024.

Antes de eso, y para evitarse spoilers, es necesario saber que la hora de estreno del capítulo 9 de la serie sufrirá un leve cambio. Esto debido a que el mismo día se realizará la entrega de los Premios Oscar.

A diferencia de lo que sucedió con el Super Bowl, cuando decidieron cambiar también el día de estreno, en esta ocasión solo será el horario el que se verá afectado por este evento cinematográfico.

¿A qué hora se estrenará el capítulo 9 de The Last Of Us?

Por medio de redes sociales, HBO y HBO Max informaron que el final de temporada se adelantará una hora.

Es decir, en el caso de Chile, en vez de que el capítulo 9 se estrene a las 23:00 horas, finalmente será lanzado a las 22:00 horas vía streaming.

Teniendo en conocimiento esa modificación, entonces ya está todo listo para disfrutar de esta última entrega de esta adaptación del videojuego que lanzado en 2013 para la PlayStation 3.

Para amenizar la espera, puedes revisar a continuación el tráiler del episodio 9 de la serie: