Viralizan enojada reacción de Cardi B con fan que le tiró cerveza

Durante las últimas horas la rapera Cardi B se volvió tendencia en las redes sociales luego de que se viralizara una particular situación vivida en un concierto que realizó en Las Vegas.

Según lo que se puede apreciar en los registros, un fanático le lanzó cerveza a la cantante mientras cantaba su sencillo Bodak Yellow.

La reacción de Cardi B llegó de forma instantánea luego de que le cayera el líquido encima, lanzando indignadamente su propio micrófono contra el fanático que estaba entre las primeras filas.

Al ver lo que pasaba, los guardaespaldas de la artista se bajaron del escenario para encontrar a la persona culpable y hacerla desalojar el lugar, mientras Cardi B miraba enojada desde la plataforma, frenando momentáneamente el concierto.

Ante esto, seguidores de la rapera se vieron enfrentados ante las diferentes opiniones, ya que por una parte repudiaron la agresiva respuesta de la artista.

Por otro lado, algunos buscan eliminar de la cultura de conciertos lanzar cosas a los cantantes, aun cuando estos no vayan a dañar al artista.

Cardi B throws her microphone at an audience member who threw a drink at her 👀 pic.twitter.com/fKmFLFGzKw

— Daily Loud (@DailyLoud) July 30, 2023