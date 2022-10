El cariñoso saludo de Mauricio Isla a Gala Caldirola en su cumpleaños: “Que cumplas mucho más”

El sábado recién pasado la modelo española Gala Caldirola celebró su cumpleaños número 30 y compartió sus reflexiones sobre la festividad en su cuenta de Instagram.

“Hoy cumplo 30 años, cambio de folio y me siento plena!!!!! Me siento feliz y en armonía con mi vida, con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, con mis virtudes y mis defectos”, escribió la ex participante de El Discípulo del Chef.

“Recibo los 30 con una sensación maravillosa!🥹 No se imaginan lo afortunada que me siento de poder cumplir un año más!!! Gracias a todas las personas que siempre están❤️ Como os explico que mi vida está llena de personas maravillosas ?😍 Gracias universo por todo lo que me entregas!!!!!!”, agregó.

Entre los mensajes que Caldirola recibió por sus festejos se encuentra su ex marido, el futbolista Mauricio Isla, con quien tiene una hija en común, la pequeña Luz Elif.

El deportista de Universidad Católica compartió en sus historias de Instagram una foto de la modelo junto a la hija de ambos, donde escribió: “Feliz cumpleaños @galadrielcaldirola que cumplas mucho más. Que pases un excelente día junto a tu familia y amigos”.

Ambos están separados desde 2021, sin embargo, han mostrado tener una relación amistosa y en junio pasado fue la modelo quien saludó públicamente al Huaso en su cumpleaños.