“Tanto amor”: Los cariñosos saludos cumpleañeros para Pedro Pascal de su hermana Lux, Bella Ramsey y Mark Ruffalo

No es novedad todo el éxito que está teniendo el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, quien no ha parado de dar noticias y ha estado en el centro de la palestra por su desempeño y su atractivo.

Y este domingo 2 de abril, el favorito de muchos celebra su cumpleaños número 48, por lo que ha recibido cariñosos saludos de diversos personajes y también de sus seguidores y fanáticos.

Uno de los primeros en expresar sus felicitaciones al chileno, fue el conocido actor Mark Ruffalo, quien le envió un positivo mensaje a través de sus redes sociales.

Ruffalo subió una foto junto a Pascal en su cuenta de Instagram acompañada de un texto: “Le envío mucho amor a mi buen amigo. Qué alegría verlo prosperar. Es tan bien merecido. ¡Feliz cumpleaños!”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mark Ruffalo (@markruffalo)

La publicación de Mark Ruffalo rápidamente se llenó de reacciones y comentarios, alcanzando al momento de esta publicación más de 400 mil “me gusta”.

También a través de su cuenta de Instagram, la actriz y hermana de Pedro, Lux Pascal le envió unos cariñosos saludos al protagonista de The Last of Us.

La primera es una foto del actor en la que su hermana escribió: “Feliz cumpleaños Peppo”. Luego, subió otra storie de una foto de Pedro junto a la que puso: “Soy la hermana menor más afortunada del mundo”.

En tanto, la actriz y compañera de Pascal en The Last of Us, Bella Ramsey, también le dedicó un mensaje de cumpleaños al chileno.

A través de su cuenta de Instagram, Ramsey publicó divertidas fotos de Pedro Pascal junto con un mensaje de feliz cumpleaños. Tal como en los otros saludos, esta publicación ha tenido rápidas reacciones de fanáticos y conocidos rostros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bella Ramsey 🐏 (@bellaramsey)

Hasta ahora, Pedro Pascal no ha publicado nada relacionado a su cumpleaños en sus redes sociales.