En conversación con LUN, Carla Ballero contó su presente tras pasar un difícil momento y superar una complicada adicción al alcohol.

Según relató la ex modelo, “estaba mal, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Me sentí mal y decidí hacer un cambio profundo. He sido muy valiente en tomar esta decisión de rearmarme”.

Es por eso que decidió someterse a un tratamiento para superar dicha adicción. Para eso, ha contado con el apoyo de sus padres, con quienes volvió a vivir durante la pandemia.

“Tuve que tener mucha fuerza. Primero inicié una terapia profunda, psicoterapia que será de por vida. Saqué muchas cosas que le hacían mal a mi vida. Dejé de trabajar en todo, estuve sin ganar ni uno. Nada de relaciones amorosas. Me fui a los 18 años de la casa materna y a los 41 volví a vivir con mis papás y mis tres hijos, pasamos casi toda la cuarentena con ellos”, señaló.

Respecto a su terapia, dice que ahora “no tomo más alcohol, me hace muy mal, le hace muy mal a mi vida. No más alcohol en mi vida. Es una droga, aceptada, que te rompe”.

“Estaba perdida. Todo lo que hacía me salía mal, me había abandonado. Me faltaba el respeto a mí misma. Yo evitaba mirarme adentro y ver qué pasaba. Corría todo el día y me refugiaba en, por ejemplo, el alcohol para no mirarme. Ahora que logré entenderme, puedo perdonarme”, agregó.

Finalmente, dijo que “tuve un renacer. Soy una nueva persona, estoy muy orgullosa. Soy una persona con lo mejor de mí y reconozco lo bueno que tengo en mí y que no conocía. Ahora ya puedo retomar las cosas desde la tranquilidad, siento que ahora todo sale bien. Tengo todas las ganas de vivir esta vida sana y ordenada y retomar mi trabajo”.