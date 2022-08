Carla Ballero aclaró rumores de supuesto romance con Felipe Camiroaga y contó solidario gesto del animador

Durante un programa de televisión, Carla Ballero entregó detalles inéditos sobre un rumor que ha persistido durante largo tiempo en la farándula chilena y que tiene relación con un supuesto romance con el fallecido animador Felipe Camiroaga.

En conversación con Me Late Prime, la ex chica reality explicó que “yo lo quería muchísimo, pero quiero aclarar que nunca tuve una relación con él. Se había dicho, pero nada que ver, jamás, nada, de verdad. Teníamos la mejor onda”.

De esta forma, Ballero negó cualquier vínculo amoroso que podría haber ocurrido con el halcón de Chicureo hasta antes de su muerte.

Además, se refirió en muy buenos términos a Camiroaga, revelando que el animador, siempre que podía, ayudaba a sus amigos más cercanos cuando necesitaban de su apoyo.

El solidario gesto de Camiroaga

“Él me ayudó, por ejemplo, con el primer departamento que me compré. Felipe me puso una plata que me faltaba. Yo la tenía, pero la había prestado, y no me la devolvían. Tenía que hacerlo”, reveló en el espacio.

“Yo era muy organizada y súper ordenada económicamente, entonces cuando me estresé muchísimo, él cachó, lo conversamos y me dijo: ‘No te preocupes, yo te la paso’. Ni me preguntó nada”, cerró.