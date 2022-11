Carla Jara reveló que atraviesa complicado momento familiar: “Es imposible no sentir pena”

Un complejo momento es el que está viviendo la actriz nacional Carla Jara, quien suele subir contenido alegre y divertido a sus redes sociales, pero que ahora contó una situación muy distinta.

La artista publicó una historia a su cuenta de Instagram, donde reveló que su abuelo está pasando un complicado momento de salud, situación que la tiene muy desanimada por estos días.

Si bien no detalló qué tipo de enfermedad afecta al adulto mayor, la también influencer indicó que “ustedes saben que soy súper positiva, pero estos días me cuesta. Mi abuelito está grave y es imposible no sentir pena. Pero bueno, ahí vamos con fe”.

El escrito estuvo acompañado de una selfie que se sacó a oscuras y en la que muestra su rostro, el cual claramente está triste debido a su situación familiar.

Jara, que se hiciera conocida al participar en programas como Mekano y Pelotón, se ha encargado de mostrar en sus redes sociales lo cercana que es a sus seres queridos, subiendo constantemente fotos con su pareja, el animador Francisco Kaminski, y su hijo.

Por ejemplo, la semana pasada posteó los cómicos disfraces que preparó para Halloween, los que fueron bastante caseros, pero muy bien ocupados por ella y su pequeño.