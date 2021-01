Antes de recibir el 2021, la ex conductora de televisión, Carla Jara, vivió momentos de angustia tras sufrir un violento asalto mientras paseaba a su perra.

“Último día del año. No fuiste tan malo, sólo me enseñaste hasta el último día que soy fuerte, que puedo salir adelante frente a la adversidad, que soy valiente”, relató la ex integrante de Mekano.

“Anoche me pusieron una pistola mientras paseaba a mi perrita a la vuelta de mi casa para robarme y le dije al tipo: ‘No te tengo miedo’ y empecé a gritar. No sé si fue una buena reacción, pero ya que no me pasó nada, que estoy viva y en casa, pienso que fui muy valiente”, detalló Jara.

En la publicación, la actriz también recordó otros episodios que han marcado su vida y reflexionó sobre el 2020. “Agradezco todo lo aprendido, que mi hijo sea uno de los mejores de su clase también es gracias a que fui su profe, perdí algunas de mis mascotas, perdí un bebé, pero aún así, agradezco y agradezco estar sana, que mi hijo y mi marido estén sanos, que no perdimos a nadie en mi familia por este maldito bicho”.

“Pasé la supuesta ‘crisis de los 7 años’ encerrada con Kami (Francisco Kaminski), pero sólo nos sirvió para saber que nos amamos frente a todo”, reveló.

Finalmente, afirmó que “fue un año de puro aprendizaje y crecimiento, gracias 2020 por lo enseñado. Allá voy 2021, tampoco te tengo miedo. Mucho amor a los que siguen en la pelea contra el COVID, ya lo venceremos“.