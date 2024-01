Carla Jara recordó sus polémicos dichos contra Cathy Barriga: “El tiempo me terminó dando la razón”

En junio de 2019, Carla Jara fue invitada a La Divina Comida y realizó polémicos descargos contra Cathy Barriga. Cinco años después, reafirmó sus dichos y aseguró que sus dichos provocaron represalías.

“En el momento que yo dije eso en La Divina Comida, recibí mucho odio por parte de gente de Maipú diciéndome que era una envidiosa, que yo no había logrado lo que ella había logrado, ser alcaldesa ni nada”, recordó en el programa Sígueme de TV+.

Sin embargo, ahora los internautas reflotaron la entrevista y expresaron su respaldo. “Me escriben y mandan mensajes diciendo que el tiempo me terminó dando la razón. Es lamentable todo lo que se está viviendo. Antes de todo es mujer y es mamá. Así que me imagino que debe ser un momento súper difícil“, manifestó.

¿Qué dijo Carla Jara sobre Cathy Barriga en La Divina Comida?

“Yo conozco su otro lado porque trabajó en Mekano conmigo. Ella tuvo momentos muy desagradables conmigo, me trató muy mal en ciertas ocasiones, entonces yo no me olvido de eso, yo no creo en ‘ay soy tan buena, tan pinky, tan rosada’”, confesó en el programa de Chilevisión.

“Fue muy dura en sus palabras conmigo y no lo hizo en privado, lo hizo en el público. Nos fuimos a comerciales y ella me trató muy mal, me gritó y me dijo palabras horribles, porque ella pololeaba con Rony y él era un muy buen amigo mío”, recordó también tiempo después en Podemos Hablar.

A su vez, aseguró que “yo jamás tuve nada con él ni nada, pero ella se puso celosa de mí y me trató muy mal, de verdad“.

