Carla Jara lapidó insidioso comentario por verse “feliz” tras quiebre: “Tengo un hijo que…”

Luego de que Carla Jara y Francisco Kaminski anunciaran su separación, con rumores de infidelidad de por medio, una usuaria arremetió contra el contenido que muestra la influencer en redes sociales durante este proceso.

La seguidora planteó que “no entiendo porqué quieren demostrar que están bien o que está disfrutando. Aprendamos a saber que todos los fracasos tienen momentos malos y de tristeza”.

Sus palabras fueron dejadas como comentario en el último post de Jara en Instagram, en el cual aparecía disfrutando de una feria de gatos organizada por una marca de alimentos para mascotas.

Por tanto, en el video se aprecia que Carla sonríe y aprovecha de las divertidas actividades disponibles.

¿Cuál fue la respuesta de Carla Jara?

Debido al cuestionamiento respecto de cómo mostrarse en redes debido a su quiebre, finalmente la ex Mekano enfrentó el comentario.

“Debo seguir trabajando, no me voy a quedar llorando en mi casa, tengo un hijo que mantener! Saludos!”, cerró.

“Excelente respuesta!! Ojalá te contacten muchas marcas” y “no te desgastes con personas poco empáticas y desubicadas”, fueron algunas de las réplicas que ocasionó lo escrito por Carla ante dichas palabras.

Sin embargo, esta situación no quedó allí, ya que la usuaria en cuestión volvió a arremeter en contra de la figura televisiva.

“Bkn, pero ante no lo mostrabas y sabes a lo que me refiero, no tiene nada que ver quedarse en casa llorando, es no demostrar que andas happy si todos sabemos que nadie está bien en tu situación”, reiteró.

Esto último no fue abordado por Jara, quien decidió mantenerse en silencio. Pero eso sí, hubo otras seguidoras que quisieron defenderla ante esas nuevas palabras.

