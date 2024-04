“Eres tan…”: Carla Jara recordó cuando se hizo pasar por Kaminski en chat con Camila Andrade

La noche de este viernes, Carla Jara rompió el silencio tras su bullado quiebre con Francisco Kaminski y, en conversación con Julio César Rodríguez, contó inéditos detalles de la infidelidad en Podemos Hablar.

En uno de los momentos más impactantes de la conversación, la influencer relató el momento en que tomó el celular de su ex pareja y conversó directamente con Camila Andrade, haciéndose pasar por el animador de televisión.

“Él estaba durmiendo, yo me voy a acostar y antes de acostarme suena su teléfono. Yo lo tomo y era un mensaje de Camila Andrade a las 2 de la mañana“, contó en el programa de Chilevisión.

El momento en que Carla Jara habló con Camila Andrade

“Lo abro y había dos mensajes arriba borrados. (…) Después había uno que dice ‘hola, ay, no sé si te puedo hablar ahora ¿puedes hablar?’ Y yo le pongo, ‘sí, puedo hablar”, confesó.

Jara, a continuación, le pidió que le contara lo que había escrito en los mensajes borrados, a lo que la ex Miss Chile escribió “no, nada, es que no sé si hablar, no sé si decirte”.

Finalmente, Andrade terminó revelando lo que había querido decir: “Es que es que nada, soluciona tus temas y después nosotros conversamos lo nuestro“, habría sido lo que escribió a Kaminski.

“Eres tan tonta que no te das cuenta”

Luego de aquella confesión, Carla Jara confesó que fue como “un puñal en el corazón” y le reveló a Camila Andrade que era ella con quien estaba hablando, y no Francisco Kaminski.

“Le respondí no de buena forma, porque en ese momento yo estaba muy enojada y furiosa, y se me apretó la guata y le pongo: ‘eres tan tonta que no te das cuenta que estás hablando conmigo, soy la Carla. Pero ya con esto me queda claro que todas las dudas que yo tenía son reales“.

“No puedo creer que seas tan mala gente de estar metiéndote en un matrimonio. Y yo sé que aquí la culpa es de los dos, o sea, uno no deja entrar al otro sin que le den permiso”, fue parte de lo que le escribió.

Revisa el momento en Podemos Hablar a continuación:

