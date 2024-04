El mensaje de Carla Jara a Camila Andrade tras descubrir infidelidad: "Le rompiste el..."

Durante la noche del pasado miércoles, Carla Jara respondió a Camila Andrade tras negar la infidelidad con Francisco Kaminski, donde reveló el mensaje que le habría enviado a la modelo cuando se enteró de los hechos.

La comunicación habría sido vía WhatsApp el 12 de febrero del 2024, luego de que Carla se enterara del intercambio de mensajes entre su ex marido y la modelo a altas horas de la madrugada en un viaje a Brasil.

“La verdad es que en Brasil me enteré por tus mensajes enviados a las 2 AM a Francisco diciéndole ‘puedes hablar ahora’ y los ‘te quiero mucho, hablamos después’, etc., y que tenían una relación”, detalló Jara en su comunicado a través de Instagram.

El mensaje de Carla Jara a Camila Andrade tras descubrir infidelidad

Carla Jara publicó el extenso mensaje a través de sus historias de Instagram, donde escribió a la modelo: “Primero que todo, no te tengo celos y menos te odio, no soy una persona que tenga esos sentimientos. ¿Y celos de qué? ¡Soy muy segura de mí!”

“Ahora lo que Kami te diga es cosa de él, es parte de la conquista, seguro te dijo que estábamos mal y quizás cuantas cosas más, pero a esta altura dan lo mismo”, agregó.

En misma línea, apuntó: “Bien raro el tipo de valores que tienes, porque yo jamás le estaría coqueteando a un hombre casado, ni en el lugar de trabajo, ni en un escenario, ni menos de manera privada por Instagram y WhatsApp”.

“Si fueras un poquito sorora…”

Luego, Carla hizo énfasis a Camila Andrade, a través de la aplicación de mensajería, sobre la afectación que tuvo el hijo que tuvo con Francisco Kaminski.

“Recuerda que vimos tus mensajes diciéndole que lo querías mucho, ¿Quién quiere a alguien si no tienen ningún tipo de relación? ¿Raro no?. Si fueras un poquito sorora no te harías la linda con un hombre casado”, aseveró.

“¿Por qué no pensaste antes de hacer grupitos y juntarse a almorzar, en que eso podría destruir una familia? ¿Por qué no pensaste antes que tus mensajes le romperían el corazón a un niño?”, complementó.

“¡Espero que el daño que nos has hecho te sirva para que nunca más te metas en un matrimonio!”, concluyó.

Revisa el mensaje de Carla Jara a continuación:

