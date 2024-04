“Por tu culpa, todo Chile me odia”: Carla Jara reveló la reacción de Kaminski y el gesto para evitar su despido

Carla Jara le contó a Julio César Rodríguez en Podemos Hablar que Francisco Kaminski le dijo textual: “Por tu culpa, todo Chile me odia”, al hacerse pública su infidelidad. Tras ello, la influencer afirmó que llamó al jefe de Kaminski en la radio para que por favor no lo despidieran: “‘A pesar de todo lo que me hizo y de todo el dolor que siento, él es el papá de mi hijo, por favor no mezcles las cosas’, le dije. Su jefe me confirmó que Francisco estaba pausado y que iba a tomar en consideración mis palabras”, manifestó la ex Mekano. Finalmente, Jara reveló que pese al pesimismo que tenía Kaminski, no lo despidieron y aún conserva su trabajo en la radio.