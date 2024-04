“Víctima”: Carla Jara acusó a Kaminski de mentir sobre su situación financiera

Carla Jara entregó su testimonio en Podemos Hablar, donde entregó detalles de la infidelidad de Francisco Kaminski con Camila Andrade y los detalles de la separación.

La pareja llevaba 11 años juntos y en ese sentido, Carla Jara aseguró que se trató de un término abrupto y sorpresivo, debido a que no habían conflictos entre ellos de manera previa.

Las mentiras de Francisco Kaminski

En conversación con Julio César Rodríguez, Carla Jara mencionó que ella había pagado las vacaciones en Brasil durante febrero, debido a que él se había negado en primera instancia, argumentando problemas económicos.

Tras asegurar que el acercamiento entre Francisco Kaminski y Camila Andrade había comenzado meses antes del Festival de Puente Alto, en enero de este año, Carla Jara reveló un episodio que desmentiría los problemas económicos que mencionó el animador.

“Él se va de la casa, nos dice que se va a un hostal, muy haciéndose el víctima y: ‘Estoy en un hostal porque estoy mal y no tengo para pagar un hotel’, dándole esa misma versión a mi hijo”, explicó Jara.

En esa misma línea, agregó: “Y después me entero que no estaba en un hostal, sino que estaba en un hotel, en un gran hotel de Providencia, donde ella lo iba a visitar también, y que es real porque eso me lo reconoció”.

Finalmente, Carla Jara explicó que ese momento fue crucial porque lidió por mucho tiempo con comentarios que la tildaban de “loca”, aun cuando el acercamiento entre Kaminski y Andrade ya había sido confirmado.

Revisa el video:

