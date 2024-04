Carla Jara en Podemos Hablar: Ve acá la entrevista EN VIVO, ONLINE Y GRATIS en Chilevisión

Este viernes Carla Jara visitará el estudio de Podemos Hablar para revelar su verdad sobre su separación con Francisco Kaminski por una supuesta infidelidad con Camila Andrade.

“Después de muchas invitaciones del programa PH, me decidí a venir porque me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca”, adelantó Carla la promoción del programa.

Se trata del quiebre matrimonial más mediático del último tiempo, en el que tanto Kaminski como Camila han dado a conocer su versión de los hechos, los que a pesar de que niegan una infidelidad, el ex marido de Carla admitió a Sergio Rojas: “Estoy con Camila. Yo nunca me había sentido así con nadie”.

Declaraciones que causaron la reacción de la ex Mekano, quien salió a desmentirlos publicando la conversación que tuvo con Camila Andrade cuando encontró cariñosos mensajes a altas horas de la madrugada con su ex marido durante un viaje familiar en Brasil.

Sin embargo, Carla aún tiene mucho por decir al respecto, información que revelará esta noche en entrevista exclusiva con Julio César Rodríguez en PH. ¿Dónde ver online Podemos Hablar y a qué hora? Aquí el detalle.

Carla Jara en Podemos Hablar: Dónde ver EN VIVO, ONLINE Y GRATIS

Puedes sintonizar el capítulo especial de Podemos Hablar con Carla Jara a partir de las 22:30 horas de este viernes 19 de abril.

Para ver en vivo la entrevista de la ex Mekano puedes hacerlo por las pantallas de Chilevisión o a través de la señal online.

