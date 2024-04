Carla Jara reveló discusión por polémico beso en Festival de Puente Alto: “Acabo de ver…”

Carla Jara aclaró la versión de Camila Andrade este viernes en Podemos Hablar y reveló que ella, inicialmente, le prohibió a Francisco Kaminski darle un piquito en el Festival de Puente Alto.

Jara ya estaba sospechando una posible infidelidad en ese entonces y estaba recibiendo mensajes anónimos con advertencias sobre la cercanía entre Kaminski y la ex Miss Chile, por lo que le prohibió realizar este acto, hasta que él la convenció para que cambiara de opinión.

El beso en el Festival de Puente Alto

Acto seguido, Carla Jara explicó: “Bueno yo no me enteré de ese beso hasta que dos días después me llega un mensaje diciendo que ellos se habían dado un beso y que habían estado todo el tiempo coqueteando detrás del escenario, que se les vio muy juntos, que se les vio pasándolo bien”.

Jara reveló que le consultó por la situación y Kaminski le bajó perfil, a lo que ella respondió: “Acabo de ver el beso y me parece una falta de respeto gigante hacia tu mujer ese coqueteo”.

En esa misma línea, comentó: “Ese no es un poquito del Festival de Viña o de cualquier otro festival (…) Donde uno se da un beso súper respetuoso con el compañero que esta ahí. Ahí existió el coqueteo”.

Además señaló que le pidio una explicación y él le respondió que no tenía mayor importancia, pero reveló que se iba varias horas antes de que empezara la jornada para juntarse con Camila Andrade.

“Descubrí mensajes de texto donde ellos se juntaban antes del evento a tomar, a conversar o a lo que fuera. Se juntaban antes del evento a estar juntos”.

Finalmente, Carla Jara reveló que después de ese suceso vio una gran cantidad de mensajes de texto entre Kaminski y Andrade, donde ella lo elogiaba constantemente.

Revisa el video:

