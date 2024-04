“¡Estoy en llamas!”: Así se enteró Carla Jara sobre el tierno mensaje que le envió Karol G

La tarde de este martes, Carla Jara acusó recibó del tierno e inesperado mensaje que recibió de la cantante colombiana Karol G y le respondió en su cuenta de Instagram.

A través de sus historias, la actriz aseguró que no había revisado su celular en todo el día y que se enteró del hecho varias horas después. “He estado todo el día haciendo cosas, estoy recién almorzando”, relató a sus seguidores.

“Ni siquiera había visto mi teléfono y me encuentro con mensajes de que Karol G subió este TikTok que me muestran a mí viendo su concierto desde mi casa, porque no pude ir”, agregó.

Carla Jara a Karol G: “¡Qué linda, qué tierna!”

En esa línea, Jara no ocultó su emoción y agradeció a la autora de “Provenza”, a quien llenó de elogios. “Y me mandó un mensaje muy lindo así que nada, estoy en llamas”, contó en la red social.

Finalmente, señaló que lo vería a continuación y que, de pasada, lo compartiría en la plataforma. “¡Qué linda, qué tierna! ¡Yo la amo!”, dijo la profesora de yoga sobre la artista.

Cabe recordar que fue este lunes cuando Karol G sorprendió al publicar el TikTok y, de paso, enviar una breve pero cariñosa dedicatoria a Jara: “¡Carlita! No te conozco, pero con esto puedo ver que tus amigos te aman”, escribió en Instagram.

Mira el registro de Carla Jara a continuación:

