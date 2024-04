Carla Jara recibió masivo apoyo por potente mensaje: “Espero recuperes cada lágrima en efectivo”

Tras varias semanas protagonizando un escándalo mediático, Carla Jara contará su verdad por el quiebre matrimonial con Francisco Kaminski este viernes en un capítulo especial de Podemos Hablar.

La ex Mekano romperá el silencio en el programa que conduce Julio César Rodríguez y hablará en profundidad sobre su separación tras 11 años y la supuesta infidelidad que involucraría a Camila Andrade.

“Después de muchas invitaciones del programa PH, me decidí a venir porque me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca”, detalló en el adelanto.

Mensajes de apoyo a Carla Jara

Carla Jara compartió en anuncio del especial de Podemos Hablar de este viernes donde invitó a sus seguidores a escuchar su versión en la polémica que involucra a Francisco Kaminski y Camila Andrade.

“¡Hola mis bellezas! Les quiero agradecer por tanto amor y apoyo todos estos días y dejarlos invitados para este viernes en @podemoshablarchv a las 22:30. Nos vemos. ¡Son lo máximo!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Su publicación desató una serie de mensajes de apoyo entre sus fanáticos, quienes le manifestaron su cariño con especiales comentarios.

“Querida, espero que recuperes cada lágrima derramada en efectivo“, “Carlita tiene un ejército completo que la defiende”, “las mujeres ya no lloran las mujeres facturamos reina. Usted dele con todo”, “nadie se mete con una Mekano” y “mientras más millones aparece que facturas en las redes sociales, más feliz me coloco por ti”, fueron algunas de las reacciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlita Jara (@carlajaracadiz)

Síguenos en