“Él no quería nada serio con ella”: Carla Jara reveló fallida reconciliación con Kaminski tras infidelidad

Carla Jara reveló en Podemos Hablar un intento de reconciliación con Francisco Kaminski tras descubrir la infidelidad con Camila Andrade, en un viaje familiar en Brasil.

La ex Mekano afirmó que tras los hechos terminaron su relación. Sin embargo, a los días Kaminski le pidió una conversación, pasándola a buscar en su auto para pedirle perdón.

“Me dice que me quiere pedir perdón, que me ama por sobre todas las cosas, que no quiere romper su familia, que somos lo más importante que él tiene en su vida y qué quiero pedirle yo para perdonarlo”.

En ese mismo contexto, Kaminski le reconoce: “Estaban teniendo algo, que habían muchos coqueteos entre ellos, que lo que me escribían era real pero que él no quería tener nada serio con ella. Me dijo ‘Por eso yo estoy eligiéndote a ti, porque eres la mamá de mi hijo, eres mi mujer“.

Tras ello Carla le consulta qué está dispuesto a hacer para que ella lo perdone, a lo que Kaminski respondió que iba a renunciar al programa Caja de Pandora, el cual animaba junto a Camila. Acto que le pareció correcto a Jara.

“Que podamos volver a ser la familia que éramos”

“Me decía, ‘además voy a tomar terapia. Voy a ir al psicólogo y al psiquiatra para saber por qué me pasó esto y que podamos a estar bien y volver a ser la familia que éramos‘”.

Propuesta que Carla aceptó y volvieron a retomar su matrimonio, comentándole incluso a su hijo que “Todo iba a estar bien entre el papá y la mamá, que no se preocupara”.

Por lo que la pareja se reconcilió el 14 de febrero, mismo día en el que Kaminski le dedicó una romántica publicación por el día de los enamorados.

“Estaba perdonando algo que siempre dije que no iba a perdonar”

“Estábamos bien, ese día bien, felices, nuestra vida continuó. Él fue a los días siguientes a renunciar al programa. Me dice ‘ya renuncié, todo bien. Voy a pedir una hora al psiquiatra’ (…) y empezamos nuestra vida normal”, explicó.

“Yo, obviamente, con un dolor en mi corazón porque estaba perdonando algo que siempre dije que no iba a perdonar. Sin embargo por el amor que yo le tengo, porque el amor no se pasa de un día para otro, yo lo perdoné”, agregó.

Sin embargo, el escenario cambió cuando Kamisnki le comenta a Carla que debía retomar su trabajo por dos semanas. Contexto en el que la actitud del animador hacía Carla comenzó a ser extraña, ya que comenzó a haber un nuevo acercamiento con Camila Andrade.

Hechos que desataron peleas entre la pareja y el matrimonio comenzó a ir en declive nuevamente y Carla decidió terminar con él: “Tienes hasta el 19 (de febrero) para que agarrar tus cosas e irte de esta casa”, detalló.

Finalmente, Kamisnki abandonó la casa que tenía con su hijo y Carla. Y fue cosa de tiempo, en el que Jara descubrió que su ex marido se estaba quedando en un hotel en Providencia, donde Camila iba a visitarlo.

“No era mi imaginación, era todo verdad (…) yo no estaba equivocada, yo no inventé nada“, afirmó Carla.

