Carla Jara reveló llamado a jefe de Francisco Kaminski tras conocer infidelidad

Tras cruce de versiones, Carla Jara contó toda su verdad sobre la separación con quien fue su pareja por 11 años, Francisco Kaminski, en medio de acusaciones de una infidelidad con Camila Andrade.

Fue en una entrevista con Julio César Rodríguez en Podemos Hablar que la ex chica Mekano realizó una cronología de cómo fue el fin de su matrimonio con el locutor radial, con quien tiene un hijo de 10 años.

Así, Carla contó que, contrario a lo que ha dicho Kaminiski, su relación estaba bien, feliz y sólida, cuando le comenzaron a llegar mensajes sobre la cercanía de su pareja con Andrade.

Ya en Brasil, todo quedó en evidencia cuando el hijo de ambos encontró un mensaje que terminó por confirmar las sospechas de la influencer, que decidió enfrentar a su pareja para pedir explicaciones.

Tras volver a Chile, relató Jara, Kaminski admitió el romance, le ofreció disculpas y le prometió cambiar, a lo que ella accedió por el amor que aún le tiene y por su familia. Sin embargo, incumplió sus promesas y Carla terminó con él y le dio una fecha límite para irse de la casa.

Pese a esto, ella llamó al jefe de su ex pareja en la radio para pedirle que no lo despidieran, esto en medio del “congelamiento” que estaba teniendo el locutor debido a la bullada separación.

“(Kaminski) Me lo dice textual ‘tú eres la culpable de que yo esté perdiendo mi pega‘, si yo fuera tan mala Julio, yo no hubiera llamado a su jefe de la radio para que no lo despidiera, estando separados. Yo lo llamé y le dije ‘a pesar de todo el dolor que yo sienta en este momento, él es el padre de mi hijo, por favor no mezcles las cosas’“.

Revisa el momento a continuación:

