OFICIAL: Carla Jara romperá el silencio sobre quiebre con Kaminski en capítulo especial de Podemos Hablar

Chilevisión confirmó a Carla Jara como la invitada de capítulo especial de Podemos Hablar (PH), donde contará su verdad tras el quiebre matrimonial con Francisco Kaminski.

“Después de muchas invitaciones del programa PH, me decidí a venir porque me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca“, declaró la comunicadora y actriz en la promoción oficial del programa.

Julio César Rodríguez entrevistará en profundidad a la ex Mekano, quien hace unos días acusó a Kaminski de serle infidelidad con Camila Andrade.

El capítulo será emitido este viernes 19 de abril a las 22:30 horas, después de CHV Noticias Central.

Polémico quiebre de Carla Jara y Francisco Kaminski

A fines de marzo, Francisco Kaminski reveló su separación con Carla Jara tras 11 años de relación.

Si bien en esa ocasión el comunicador señaló que el quiebre fue “en buenos términos”, Jara salió a desmentirlo de inmediato y aseguró que su ex esposo le habría sido infiel con una compañera de trabajo.

Con el paso de los días se dio a conocer que la mujer sería Camila Andrade, con quien incluso Kaminski se dio un beso durante un festival en Puente Alto.

Actualmente, Kaminski y Andrade tendrían una relación “más allá de la amistad”.

Mira la promoción acá:

Síguenos en