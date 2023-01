Carla Jara se sincera tras la pérdida de su tercer embarazo: “Estaba apostando a mis últimas posibilidades”

Con un crudo y conmovedor video, Carla Jara dio a conocer la semana pasada el duro momento que vive con su familia tras sufrir la pérdida de su tercer embarazo.

A raíz de ello, la actriz concedió su primera entrevista tras la devastadora noticia. “Nadie entiende el dolor que se siente. Idas al doctor durante mucho tiempo, miles de exámenes, desgaste emocional y físico“, fue parte de lo que dijo.

En conversación con LUN, la ex chica Mekano expresó también que están “dando la pelea una y otra para lograr nuestro sueño de volver a ser padres“, junto con explicar el procedimiento al que se sometió durante su estadía en el centro de salud.

“Esta vez íbamos súper seguros, porque entre todos los estudios que me hicieron, descubrieron que soy intolerante al gluten (…) Esta vez mis ilusiones fueron altas porque estaba apostando mis últimas posibilidades, mis últimos huevitos”, reveló.

“El tratamiento es muy caro”

En esa línea y, sobre sus intentos para quedar embarazada, contó que en el primero sufrió un embarazo ectópico, donde le extirparon la trompa de falopio izquierda y terminó con una hemorragia interna. Posteriormente, en 2022 se sometió a una inseminación artificial que tampoco tuvo frutos, ya que lo perdió en abril.

Ahora, en esta tercera oportunidad, comunicó que el óvulo fertilizado se alojó fuera del útero, en la trompa izquierda, lo que causó fuertes dolores en la zona abdominal.

“Cuando me entero que el huevo estaba en la trompa y había que sacarlo, se me derrumbó el mundo. Abracé al doctor y lloré por mucho rato. No podía entenderlo”, señaló en el periódico.

Finalmente, contó que está enfocada en sanar su cuerpo y corazón, y comentó sentirse “afortunada de tener a Mariano, ese es mi consuelo. Tengo un hijo viví el embarazo, viví ese proceso”.

Sobre si existe una nueva posibilidad de intentarlo, en tanto, Carla aclaró que lo ve difícil. “Ahora mis posibilidades son ínfimas, tendría que hacer el tratamiento de nuevo y es muy caro”, concluyó en el medio.