En la previa del partido entre Chile y Perú, que terminó con el claro triunfo de La Roja, Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo, hizo un mea culpa por sus dichos en 2017 que generaron polémica al interior del plantel.

“Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga”, fueron las palabras que provocaron conflictos en la selección, tanto así que algunos futbolistas se distanciaron del portero chileno.

En un Instagram Live realizado este viernes, Pardo dijo que “cuando uno tiene pena y pasan cosas personales, pucha, decimos cosas sin pensar y debí hacerlo pensando un poco más, y si iba a perjudicar no debí haber escrito nada. Ya está hecho, y a dar vuelta la página, porque ha pasado bastante tiempo para seguir con el temita”.

Por otra parte, reveló que Bravo está viviendo su último contrato en Europa (de dos años), jugando para Real Betis: “Quiero estar con mi familia, con mis amigos, quiero disfrutar a mis papás, esto de la pandemia ha sido heavy para todos, así que ya le dije a mi ‘capi’ (Bravo). Él me dijo, igual renovamos un añito más, pero le respondí que no, por favor ni se te ocurra, me quiero ir a Chile“.