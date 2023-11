Carlos Villagrán “Quico” reapareció tras rumores sobre padecimiento de cáncer a la próstata

Luego de la preocupación que dejaron los rumores que surgieron en redes sociales sobre el estado de salud de Carlos Villagrán, o más conocido como “Quico” en el Chavo del 8, el actor y comediante reapareció para referirse sobre un presunto diagnóstico de cáncer.

Si bien, varios medios mexicanos habían confirmado la noticia sobre un padecimiento de cáncer a la próstata, fue el propio actor mexicano quien salió a desmentir esta información.

“Estoy perfectamente bien, feliz de la vida. Yo me propuse ser feliz en la vida, lo soy y le agradezco a Dios definitivamente, pero soy feliz. No es nada de lo que tuve, me hicieron unas radiaciones”, dijo icónico actor en conversaciones con el programa América Hoy.

A través de estas declaraciones, el comediante mexicano de 79 años admitió que sometió a una intervención quirúrgica, pero indicó que se encuentra muy bien de salud: “Me acabo de operar de la próstata y nada más. Es la única operación que tengo, salí de ella, le di gracias a Dios”.

Asimismo, contó que se encuentra trabajando en completa normalidad y que está debutando en California, por lo que aprovechó de agradecer a sus fans por su gran apoyo.

“Hoy estoy debutando en California donde está Disneylandia, pero todo bien en todos los aspectos. Estoy bien conmigo mismo y agradecido con tanta gente que quiere y admira al personaje ‘Quico’ y no tengo absolutamente nada”, concluyó.

Síguenos en