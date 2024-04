El dolor de Carlyn Romero tras inesperado quiebre con Drefquila: “Me proyecté muchísimo”

Carlyn Romero, ex participante de TopChef VIP, se refirió a su quiebre con el cantante urbano Drefquila y reveló las razones que los llevaron a tomar esa decisión.

La influencer venezolana de 29 años y el músico, cuyo nombre real es Claudio Montaño, vivían juntos y llevaban dos años y medio de relación.

Por qué terminaron Carlyn Romero y Drefquila

Según contó la influencer a LUN, “tomamos la decisión de preferirnos a nosotros, de tomar el tiempo que teníamos para nuestros sueños y así materializarlos”.

“Hace un mes inició toda esta transición de soltar y aceptar de que nuestros caminos ya no estaban para compartir y para estar juntos”, continuó sobre su relación con el músico de 26 años.

En esa línea, Romero confesó que “ha sido un proceso muy duro, siempre desprenderte de algo que amas es difícil, sobre todo si ya estabas acostumbrado a eso por años. Por ejemplo, dormir con una persona por tanto tiempo y desprenderte de eso de la noche a la mañana, duele muchísimo. Más aún cuando hay amor y admiración por la otra persona”.

“Yo me proyecté muchísimo con Claudio. Imaginé que este lazo iba a ser más fuerte, pero hay que afrontar esto nomás”, continuó.

Carlyn, quien terminó su relación con Drefquila a comienzos de marzo, agregó que “él me enseñó mucho, con Claudio aprendí qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero en una relación”.

Sobres las razones del quiebre, la joven comentó que “están pasando muchísimas cosas increíbles en nuestro mundo exterior“.

“Ambos tomamos la decisión. Nos veíamos muy poco y después empezamos a cuestionar si realmente esto era lo que queríamos. Cada uno decidió tomarse el 100% para lograr nuestros sueños”, explicó.

“Lo amo un montón, es uno de los amores más bonitos que he tenido en mi vida. No pasó nada raro en este término, no hubo terceras personas ni problemas, simplemente ambos nos preferimos a nosotros antes de cualquier cosa, incluso a una relación de pareja (…) yo me veía teniendo hijos junto a él, planificamos muchas cosas juntos“, fueron parte de sus declaraciones.

