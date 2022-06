Carmen Gloria Arroyo cuestionó llamado del gobierno al control de armas: “Me parece que está fuera de foco”

Durante la Cuenta Pública 2022, el presidente Gabriel Boric llamó al Congreso a aprobar una ley “que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas y que, al mismo tiempo, fortalezca la institucionalidad a cargo de la fiscalización”.

Esta medida ha generado opiniones divididas en la ciudadanía, abriéndose espacios de debate en distintos paneles de televisión. Así ocurrió en el reciente capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, que tuvo como invitados a Karol Cariola, Karla Rubilar, Felipe Bianchi, Marcelo Comparini y Carmen Gloria Arroyo.

Precisamente, esta última se manifestó en contra del llamado del Ejecutivo, indicando que “el tema está como perdido de foco”. Si bien ella se opone a tener armas en su casa, recalcó que el uso de este tipo de artefactos “es una problemática, pero lo que a mí me parece que está fuera de foco es tratar de disminuir la delincuencia en Chile a través de esta medida“.

“¿Tú prohibirías la tenencia de armas en Chile?”, le preguntó Jean Philippe Cretton, animador del espacio, a lo cual la abogada y ex conductora de La Jueza respondió tajantemente: “No, yo creo que es una opción personal la tenencia de armas“.

“No tendría armas en mi casa, ni me gusta que la gente tenga armas en la casa, pero no lo establecería como ley. No me parecen Estados tan paternalistas y rígidos, creo que las personas también tienen derecho a practicar deporte”, agregó.

Sobre esto último, Arroyo enfatizó que “es una opción válida para quienes quieran ejercerla, bien ejercida y bien regulada también, es decir, con apego estricto a la ley. Por algo existen normas que prohíben el porte o uso ilegal de armas”.

Posteriormente, la diputada Karol Cariola (PC) apoyó la medida del gobierno y puso como ejemplo el reciente tiroteo ocurrido en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas, que dejó un saldo de 19 estudiantes y dos profesores fallecidos.

Al respecto, Carmen Gloria sostuvo que “hay que tener conciencia que en Estados Unidos es infinitamente más fácil comprar un arma. Acá en Chile hay que pasar por test psicológico y una serie de exámenes”.

Revisa el momento acá.