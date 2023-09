Carmen Gloria Bresky confirmó separación con Sebastián Layseca: “Seguiremos siendo familia para siempre”

Carmen Gloria Bresky rompió el silencio y confirmó los rumores sobre su separación con el actor Sebastián Layseca después de 20 años de matrimonio.

A principio de este año, la actriz hizo noticia después que la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, asegurara que la icónica pareja de actores y padres de dos hijos habían terminado su relación.

En entrevista con Revista Sarah, la intérprete señaló que “mi relación con Sebastián era muy conocida porque somos dos actores que llevaban 20 años juntos, y al principio fuimos súper bajo perfil, no nos cuestionamos lo de mostrarnos o no mostrarnos”.

“Sobre la separación, no solo me involucra a mí, también a él, a mis hijos, a mi familia, y yo soy súper cuidadosa porque son lo más importante que tengo“, reflexionó.

En ese sentido, enfatizó que “también creo innecesario lo de hablar de estos temas personales, no espero opiniones ajenas, sí de las personas más cercanas a mí, y no me siento famosa al nivel de tener que hacer declaraciones al respecto; eso me da pudor”.

“Seguiremos siendo familia para siempre”

Bresky, en diálogo con el mismo medio, aseguró que la noticia de su quiebre se dio a conocer “varios meses de estar separada, en que todo lo hicimos de manera súper piola“.

“Aparece esto en portales, y me empezaron a llamar periodistas y la verdad es que no quise hablar. Es un tema privado y no siento la responsabilidad de contar cosas, porque nunca he abierto tanto las puertas de mi casa o mi vida personal”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que “fue una separación en muy buenos términos, muy cariñosa. Yo me siento orgullosa de la familia que construimos, de los hijos que criamos”.

“Hasta hoy tengo una muy buena relación con Sebastián, porque seguiremos siendo familia para siempre. Hay mucho cariño. Ya llevamos un año separados, y por eso hoy lo puedo hablar”, agregó.

Consultada sobre su nueva vida de soltera, la actriz dijo que “por suerte todo se ha dado bien” y “fue todo muy fluido y armónico, también para nuestros hijos, quienes fueron muy receptivos y comprensivos. Creo que incluso nuestra relación se afiató”.

“Ellos vinieron como a apapacharme más, y si bien hay cambios y cosas a las que adaptarse, nada es tan difícil, ya que todo con paciencia y cariño se puede lograr”, añadió.

Finalmente, indicó que “no hablo de éxtasis y felicidad, porque se trata de un duelo, y muchas veces los duelos se empiezan a vivir internamente o desde antes, entonces uno está un poco más preparado”.

