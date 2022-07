“Decidí vivir”: Carolina Arregui reveló que aún enfrenta secuelas tras sufrir dos infartos

“Tenía dos alternativas (…) Decidí vivir”. Así lo afirmó Carolina Arregui durante su participación en el programa de Chilevisión, Podemos Hablar.

Durante la entrevista con Jean Philippe Cretton, la reconocida actriz chilena reveló la compleja enfermedad que le provocó dos infartos en 2010 y narró lo vulnerable que se sintió en ese episodio de su vida, en el cual fue diagnosticada con Angina de Prinzmetal.

“ No es un dolor de cabeza, no es un dolor de guata, no es algo que hayas experimentado en alguna otra ocasión. Es algo muy distinto, tan potente, que sientes que desde ahí para delante no hay más”, sostuvo.

La actriz comentó que el primer infarto lo sufrió cuando estaba en el spa de su esposo, y que para ese momento se encontraba pasando por una situación de estrés. Mientras que el segundo vino una vez que se encontraba en un centro de salud.

“Estaba en el spa de mi marido y subí las escaleras corriendo. Fue un momento agitado. Luego perdí la consciencia y el control sobre mi cuerpo”, expresó Arregui, quien describió el infarto como un hecho desesperante. “La respiración se te empieza a cortar. Sientes como que la lava te corre por el cuerpo y un peso muy potente en el pecho. Esto duró mucho rato”, dijo.

Carolina Arregui precisó, además, que una vez en la clínica y luego de varios estudios fue diagnosticada con Angina de Prinzmetal, condición de salud que se produce a causa del estrés y/o angustias.

“Lo que tengo el día de hoy y hasta el día que me muera Angina de Prinzmetal y esto se produce en situaciones de estrés y agobio. El cuerpo suele reaccionar y se produce esto”, afirmó la actriz, quien apuntó que una vez diagnosticada se enfrentó con dos alternativas: la primera, seguir las recomendaciones de su doctor y quedarse en casa “de gomero”, pero que “vivir así no tiene ningún sentido”.

En ese sentido, indicó que optó por “seguir haciendo lo que me gusta, tratando de pasarlo lo mejor posible; siendo feliz, sacándome las angustias, ser feliz”.