“¿Hablaré chino?”: El reto de Carolina Bazán a Víctor “Zafrada” Díaz y Marisol Pierola por no hacerle caso

La cocina ecuatoriana puso en aprietos a los participantes de El Discípulo del Chef, quienes debieron preparar un ceviche típico de ese país.

Uno de los más complicados fue el equipo azul de China Bazán, quien incluso le llamó la atención a dos de sus discípulos por no hacerle caso.

Se trata de Víctor “Zafrada” Díaz y Marisol Pierola, a quienes acusó de no entender sus instrucciones.

#ElDiscipuloCHV | China se queja que Víctor y Marisol no entienden las indicaciones que ella da en la cocina 😱 pic.twitter.com/4PwYD0BHVu — Chilevisión (@chilevision) August 25, 2022

Todo ocurrió cuando ambos estaban preparando el ceviche ecuatoriano. En ese momento, tuvieron una desavenencia, ya que no sabían si había que ponerle leche de tigre o limón.

China le dijo a Zafrada que le pusiera la leche de tigre, pero Marisol le iba a poner el limón, por lo que recibieron un reto de la chef a cargo.

“Entre Víctor y Marisol no me entienden. No sé. ¿Hablaré chino?”, manifestó Bazán.

Minutos más tarde, Giovanni se acercó a la pareja para ayudar con la preparación, pero fue apartado por Pierola. “Métete en tu plato, ya me estás choreando ya. Lo saqué cantando de mi plato. Me da rabia cuando se meten en todo. Quieren ser protagonistas en todo”, indicó ella.

Por su parte, Zafrada expresó que “yo creo que todos tienen que dar su opinión, más allá de que sea la chef la que da la instrucción. Yo el ceviche ecuatoriano no lo había comido”.

Revive el momento haciendo clic aquí o en la imagen a continuación: