Carolina de Moras se la jugó con remodelación hecha por ella misma en su casa: “Estaba fome y se veía sin estilo”

Carolina de Moras no solo utiliza sus redes sociales para compartir fotos de ella misma, sino también para mostrar su día a día y su acontecer cotidiano.

Si hace unos días publicó un tierno video de su perrito salchicha en Instagram, ahora, la animadora de televisión sorprendió con un registro en el que mostró el paso a paso de la remodelación que hizo con sus propias manos en su casa.

Con cerca de un minuto de duración, De Moras capturó el proceso de rediseño que realizó en la pared del pasillo de la entrada, explicando el procedimiento y los materiales que ocupó en la restauración.

“Cuando conjuga todo, las ganas, el tiempo y la paciencia”, partió escribiendo en el post, mientras se le ve tomando medidas, cortando y pintando.





“Después de darle muchas vueltas porque encontraba que ese pasillo estaba muy fome y se veía sin estilo. Busqué a alguien que lo hiciera y no me fue bien, así que me aventuré sola y estuvo bastante fácil, pero trabajoso“, escribió, agregando que “le encantó el resultado”.

Por otro lado, ante la cantidad de consultas que recibió por su trabajo, la ex conductora del Festival de Viña señaló que estaba dispuesta a responderlas. “Las molduras me costó mucho encontrar, así que decidí usar pilastras y los mezclé con guardapolvo. Quedó mejor que con molduras de yeso, porque permiten más flexibilidad en el caso que el muro no esté tan parejo“, explicó.

Finalmente, respecto a la pintura, relató que las compró “en una tienda de ferretería grande, al igual que las molduras. Valen súper barato, les mando el color en mis stories y las molduras que utilicé”, cerró en la red social.

Revisa el video a continuación: