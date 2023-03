Carolina Molina fue víctima de estafa con emprendimiento de colchones: “Uno aprende de los errores”

Según reveló la Rancherita, el autor del ilícito habría sido su ex pareja, mismo que conoció al comienzo del negocio y que la llevó a incursionar en el rubro. "Lamentablemente, me puse a pololear con esa persona y, al mezclar las cosas, no surgió algo muy bueno", fueron parte de sus reflexiones.