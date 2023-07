Actriz Carolina Paulsen dio detalles sobre acoso que sufrió en Brasil: ” No sé cómo cerré con esa rapidez”

La actriz y comediante nacional, Carolina Paulsen, fue una de las últimas invitadas al programa Podemos Hablar, donde aprovechó de hablar de un acoso sexual sufrido en plenas vacaciones.

En concreto, todo ocurrió en Brasil, específicamente en la localidad turística de Pipa, lugar que visitó junto a su amiga Begoña Basauri con el objetivo de descansar, ir a la playa y pasarlo bien.

En medio de una celebración, la humorista relató que “se empieza a acercar gente, comenzamos a conversar y llega un brasileño, grandote. Entonces me empieza a hablar en portugués, y yo no sé nada de portugués, así que le hablaba en español todo el rato”.

“Me dice si quiero tomar un trago muy potente. Yo dije ya. Tomamos un trago y de repente estábamos muy cansada. Y mi amiga Bego estaba ra… y me dice: ‘Carola, quiero irme al hotel a dormir'”, añadió.

Paulsen relató que conversó un largo rato con este individuo, contándole hasta cosas muy personales, por si es que llegaba a tener relaciones con él.

“Insistía e insistía”

La situación comenzó a cambiar cuando le dijo que se iba, ya que el sujeto se ofreció a ir a dejarlas. “Yo le digo: ‘Ya, después te tienes que ir’. Fuimos a la cabaña, la Bego se durmió y digo: ‘Listo, que te vaya bien, yo me quiero dormir también’, (pero) él dice: ‘Es que usted tiene que estar conmigo'”, narró.

“Yo le digo que cómo voy a estar contigo, quiero irme a acostar. De hecho, cuando alguien es muy invasivo yo no tengo problema. Soy guapa en ese sentido, pero acá era tremendo e insistía e insistía”, agregó.

La locutora radial confesó que se intranquilizó y que “llego (a la pieza), me meto rápidamente y cierro. No sé cómo cerré con esa rapidez, la adrenalina de decir ‘aquí me tengo que proteger'”.

La actriz señaló que todo se puso color de hormiga y que el hombre golpeaba la puerta y gritaba constantemente “yo conozco su vida”.

“La Begoña se despierta y se manda un grito: ‘Ándate conch…’. Y nos salvó la vida básicamente porque después de ese tremendo grito (no hubo nada más), silencio. Quedamos atacadas, al día siguiente no estaba, dormí super mal”.

Te podría interesar: