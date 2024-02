Carolina Soto reveló sueño con Andrea Bocelli para el Festival de Viña: “No me han pescado”

Carolina Soto reveló que está trabajando para poder tener una oportunidad de cantar con Andrea Bocelli durante su presentación en el Festival de Viña del Mar y detalló todas las maniobras que ha realizado para poder lograrlo.

El cantante italiano abrirá la segunda jornada del evento, el próximo lunes 26 de febrero, día en el que también se presentará Javiera Contador y el grupo argentino Miranda!.

¿Qué dijo Carolina Soto?

“Ahora quiero cantar con Andrea Bocelli, pero no me ha pescado nadie”, señaló Soto a La Cuarta, respecto de sus proyectos para este año.

En esa misma línea, explicó: “O sea, le he escrito… mira, el otro día te voy a contar una anécdota, que me entró un poco la desesperación, porque le escribía a toda la gente que me puede ayudar en este caso, y quizás él ni quiera cantar con alguien, pero ponte tú que sí quiera y no sepa con quién hacerlo”.

La cantante explicó que le gustaría cantar “Vivo por ella” y que siente una gran admiración por la trayectoria de Bocelli, sin embargo, ratificó: “Le he escrito a agente y no me han pescado ni en bajada”.

Por otra parte, Soto aprovechó la instancia para enviar un mensaje al cantante: “Andrea Bocelli ¡No te puedes perder esta oportunidad! No, que para mí sería un lujo y un sueño de verdad cantar con un exponente musical de esa envergadura en un escenario tan importante como es Viña del Mar”.

Finalmente, la artista aseguró que harían “una sincronía perfecta” y envió un mensaje a los productores: “Que los productores cachen que hay cantantes que somos increíbles, que trabajamos y que somos buenos también. Si bien hay otras tendencias musicales hoy en día de moda, lo cual me parece maravilloso, pero también hay otra parte que somos los baladistas, la gente que hace de su voz un instrumento”.

