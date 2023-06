“No hagamos eso”: Carolina Soto alzó la voz contra la gordofobia y realizó potente desahogo en redes sociales

La cantante chilena Carolina Soto realizó un duro descargo tras presenciar la actitud de un hombre en un local comercial, quien se refería a una mujer usando palabras que denostaban a personas con sobrepeso.

A través de Instagram, compartió un cómico video en el que una mujer le recordaba a los varones que cuando ellos le dicen “gorda” a una mujer, ella tiene la posibilidad de adelgazar, pero ellos no pueden hacer “crecer” otras cosas.

Ante esto, la artista publicó una historia explicando que había compartido aquella pieza audiovisual por una incómoda situación que presenció en las últimas horas.

“Subí la historia anterior, el video, porque justo coincidió que hoy fui a comprar a un negocio de reconocida marca. Y un hombre se dirige a una mujer como ‘la guatona’ o ‘la gorda’”, partió diciendo.

En ese sentido, la ex Rojo manifestó su molestia por la manera en que este sujeto se refería a una conocida. “Me dieron unas ganas de aforrarle un combo en el hoci… No pude, porque soy una dama, a veces”, dijo.

“Tengamos cuidado, y él conocía a esa mujer, porque yo me quedé escuchando. Él sabía como se llamaba, pero prefirió decirle ‘la gorda’, ‘la guatona’”, lamentó.

Finalmente, Carolina sostuvo “moraleja: no hagamos eso por favor, que es tan malo y parece que era amiga, no sé si era amiga, pero la conocía. ¡Hue… penca!”.

