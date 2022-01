Como un “matrimonio” soñado catalogó su boda la cantante nacional Carolina Soto, quien se casó con el enólogo Antonio Vásquez el pasado viernes en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo.

La artista chilena conoció a su ahora marido hace más de siete años y ahora se unieron en una ceremonia que contó con familia, amigos cercanos y también los hijos de ambos, quienes se llevan “como hermanos”, según detalló.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la ex participante de Rojo aclaró que esto “fue una unión simbólica, por el Registro Civil nos casaremos en marzo, ya que hubo un tema con la tramitación de mi divorcio que se atrasó por la pandemia”.

Consultada por las complicaciones con el COVID-19 y las restricciones del Plan Paso a Paso, Soto afirmó que “tuvimos mucha suerte porque la comuna (Vicula) pasó de fase 4 a 3 (de Preparación) y el aforo al aire libre se redujo a 200 personas, pero nosotros teníamos invitados a 150”.

“Cuando enviamos el parte, pusimos un correo para que nos enviaran el Pase de Movilidad. Todos se quedaron en el Valle del Elqui. Hicimos un gran asado, había cordero al palo, filete, pollo, picoteo y mucho alcohol. Terminó todo a las 2 de la mañana”, agregó.

Además, reveló que una de las principales canciones que sonó en el matrimonio fue Cuando te vi, la que es coescrita con el cantautor nacional José Miguel Alfaro.

“Es una canción de amor, pese a que siempre me he inspirado más en el sufrimiento y en el desamor. Tanto así, que cuando conté quería escribir de amor me dijeron ‘no te creo’. ‘Pero si estoy enamorada’ les respondí hace como cuatro o cinco años”, indicó.

Finalmente, la artista de 38 años dijo que sí está dentro de sus planes tener hijos con su nueva pareja, pero advirtió que “estoy al tope”, haciendo referencia a su edad.