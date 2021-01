Una fiesta con todo fue la que celebraron hace varios años Ignacio Gutiérrez y Felipe Avello en Valparaíso, en una época en la que las reuniones sociales no ponían en riesgo la vida del resto debido a la pandemia.

“Una vez fuimos con Avello a la subida Ecuador en Valparaíso. Mi amigo Felipe Avello me invitó. Yo le digo ‘¿dónde me vas a llevar?’ Me dice ‘Ignacio, cálmate, tranquilo, vamos a un lugar donde tengo muchos amigos’. Y partimos”, comenzó relatando el conductor de Cómplices, el espacio en Instagram que tiene con Francisca García-Huidobro.

Según contó, todo comenzó a las 2 am, “tú cachái nuestro estado, 24 años, daba lo mismo, uno carreteaba hasta las 6 am e ibas al aire igual. No sé si sigue, que la gente me diga, pero íbamos a un local que se llamaba como Las Arañas, como el bar Las Arañas, no me acuerdo el nombre”.

“Fuimos con Avello y llegamos a subida Las Arañas, de repente bajamos… La Viuda Negra, eso era“, agregó.

Gutiérrez continuó contando que “entonces bajamos con Avello, vamos a La Viuda Negra, vamos entrando y Avello me miraba y me decía ‘pero a ti te gustan los hombres… pero a ti te gustan los hombres’. Hueón pegado. Y se acercaba una niña, empezaba a bailar y Avello le decía a la niña ‘pero a Ignacio le gustan los hombres, es homosexual’. Y la niña ‘jajaja’”.

Tras comprar dos botellas de litro de cerveza, “nos echaron de La Viuda Negra, salimos por la calle. En esa época había como mensajes de texto con Carabineros. Yo les decía ‘espérese, tengo que llegar bien a Viña, a Concón, donde estamos alojados’. Y Avello enamorado”.

“Porque Avello sale de la discoteque enamorado, se quería casar y después salimos y me dice ‘te quiero presentar a dos amigas’. Y yo ‘imbécil’. Me sentó en La Viuda Negra, carabineros afuera, porque tenía que cerrar el local y todo, y entran las dos amigas”, aseguró.

Tras esto, Gutiérrez dijo que “las miro, les digo ‘hola’. Estaba medio atravesado de curado y las minas ‘hola, ¿cómo te va?’. Y eran dos transexuales que estaban trabajando en Valparaíso y las fue a buscar. Y yo le digo ‘pero si a mí no me gustan, están en todo su derecho, pero no po’”.

“Terminamos bailando en la calle todos, transformistas, travestis, porque había travestis y transformistas, la polola de Avello que le gustó ese día y duró 24 horas su amorío. Lo pasamos el descueve, los carabineros bailaban con nosotros, nosotros les decíamos ‘ya poh, muévete un poco’ y bailaban los carabineros. El mejor carrete en Valparaíso con Avello en La Viuda Negra”, concluyó.