“Ojalá mi mamá estuviera aquí”: El sentido mensaje de hija de Carrie Fisher a 6 años de su muerte

Un 27 de diciembre, pero de 2016, falleció la recordada actriz estadounidense Carrie Fisher, a los 60 años. Ahora, su hija compartió un emotivo mensaje en un nuevo aniversario de su muerte.

A través de sus redes sociales, Billie Lourd, quien siguió los pasos de su madre como actriz, publicó una sentida reflexión a seis años de la muerte de la intérprete junto a una foto de su infancia.

“Y a diferencia de la mayoría de los otros años desde que murió, este año, estas dos últimas semanas han sido algunas de las más alegres de mi vida”, escribió al inicio de la descripción de la publicación.

En esa línea, reflexionó sobre la maternidad al expresar que “dar a luz a mi hija y ver a mi hijo conocerla han sido dos de los momentos más mágicos que he vivido. Pero con la magia de la vida tiende a venir la realidad del dolor”.

“Mi madre no está aquí para conocer a ninguno de ellos y no está aquí para experimentar nada de la magia. A veces los momentos mágicos también pueden ser los más difíciles. Ese es el problema con el dolor”, añadió.

“Ojalá mi mamá estuviera aquí, pero no está. Así que todo lo que puedo hacer es aferrarme a la magia más fuerte, abrazar a mis hijos un poco más fuerte (…) Para cualquiera que esté experimentando la realidad del dolor junto a la magia de la vida, te veo. No estás solo. No ignores tampoco. La vida puede ser mágica y dolorosa al mismo tiempo”, cerró.

Cabe recordar que Carrie Fisher, principalmente recordada por darle vida a la princesa Leia en Star Wars, falleció en 2016. La autopsia reveló que tenía restos de cocaína, heroína, éxtasis y alcohol en el cuerpo, según reportó la BBC.

Mira su publicación aquí: