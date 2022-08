Casey Affleck le da la bienvenida a JLo luego de no asistir a su matrimonio con Ben Affleck

El pasado fin de semana se realizó, finalmente, el esperado segundo matrimonio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. Sin embargo, uno de los grandes ausentes fue el hermano del actor, Casey Affleck.

La ceremonia se realizó en Georgia, en la finca de la que el ahora esposo de la cantante y actriz es dueño, hasta donde llegaron familiares y amigos a la celebración de tres días y cuyo color principal fue el blanco según las fotos que se dieron a conocer.

Pese a que el protagonista de Manchester By The Sea era una de las celebridades que estaban invitadas al esperado evento, no llegó a la boda, por lo que su nombre, al igual que el de su ex cuñada Jennifer Garner, comenzaron circular en la prensa internacional debido a su ausencia.

¿Por qué no asistió?

De acuerdo a lo que consignó People, el intérprete de 47 años no asistió a la boda debido a “obligaciones familiares y paternas en casa”.

Por su parte, el medio TMZ publicó diferentes fotografías de Casey junto a su novia, la actriz de 24 años Caylee Cowan, comprando en una tienda de dulces el pasado sábado.

“Jen, eres una joya”

Luego de conocer esta noticia, a través de sus redes sociales el hermano menor de Ben Affleck publicó una antigua foto junto a JLo para darle la “bienvenida” oficial a la familia.

En la descripción, Casey indicó que “las cosas buenas valen la pena esperar”. “Aquí están los giros y vueltas, los nuevos comienzos y la búsqueda de nuevos depósitos del viejo amor”, agregó.

“Bienvenida a la familia”, continuó el actor. “Jen, eres una joya. ¡¡¡Te queremos tanto!!!”, cerró.

Mira la publicación aquí: