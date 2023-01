“Nos encanta que esto nos salpique”: Las geniales respuestas de Casio tras mención en canción de Shakira con Bizarrap

Han pasado cerca de 20 horas desde que Shakira y el productor argentino, Bizarrap,lanzaron, a través de distintas plataforma digitales, la Music Session #53, donde la artista le dedicó diversas frases a su expareja, Gerard Piqué.

Sin embargo, el futbolista español no fue el único que recibió los dardos de la colombiana, ya que también apuntó contra la reconocida marca de relojes Casio, desde donde se dieron el tiempo de contestar a la cantante.

En un principio, en la letra de la canción, que ya cuenta con más de 39 millones de reproducciones en Youtube, la intérprete de Monotonía y Te felicito coreó que “cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio“, en alusión a la infidelidad que cometió el ex jugador del Barcelona.

Ante esta situación, la marca publicó en su cuenta de Instagram la imagen de un reloj que les pertenece, y que es resistente al agua, agregando la frase “nos encanta que esto nos salpique”, respecto a otra estrofa que utilizó la artista, donde los comparó con Rolex.

“Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques. Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique“, cantó, dejando en claro que era una tiradera para el ex defensor de fútbol.

Por otra parte, desde otra cuenta de la marca en Twitter, Casio Educativa, también escribieron que “Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a Casio en una canción. Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) Casio son de y para toda la vida”. En clara alusión a Shakira y su nueva canción.