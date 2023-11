“Dijo que estaba soltero”: Cass Zamorano arremete y confirma origen de fotos filtradas con Raimundo

La etóloga clínica y ex chica reality Cass Zamorano sumó un nuevo antecedente a la polémica en torno a sus fotos filtradas con Raimundo Cerda y confirmó que fueron tomadas el sábado pasado.

A través de su cuenta de Instagram, la veterinaria publicó una nueva historia en su perfil y, mediante un punteo, se refirió a la presunta infidelidad que habría cometido el ex jugador de Gran Hermano.

“Solomun fue el sábado pasado (4 de noviembre). Es cosa de googlear y esas fotos efectivamente del sábado“, comenzó diciendo en la publicación.

Cass Zamorano aseguró que Raimundo le dijo que estaba soltero

A su vez, se refirió de manera implícita a Alessia Traverso: “Nunca saldría con alguien con polola, no me hace falta, por lo mismo me dijo que estaba soltero y varias cosas más. Yo nunca me he casado así que no inventen. No diré más por no herir a otra persona“.

En esa línea, Zamorano también señaló que “no sabía quién era” Cerda porque no veía televisión. “Tengo una carrera, un magíster y de hecho no suelo estar involucrada en este tipo de cosas. No las necesito”, añadió.

Finalmente, la ex panelista de televisión se declinó a dar mayores detalles de su vida amorosa. “No ventilaré detalles de mi relación o no por este medio”, concluyó en la red social.

Mira la historia a continuación:

