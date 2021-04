Cata Bono y Pancho Möller rompieron los estigmas: los ex participantes del reality Protagonistas de la Fama han logrado mantener su amor desde 2003.

En conversación con Jordi Castell, Bono contó el programa digital transmitido por Instagram Dosis Diaria los detalles de su relación de 18 años.

La pareja vive hace más de una década en España, específicamente en la ciudad de Madrid, y según detalló la primera ganadora de un reality show chileno, “me sigo sorprendiendo de lo lindo, de lo respetuosa que es la gente, de lo amigable, de lo segura que me siento yo como mujer. Todos los días digo gracias porque me siento súper afortunada de vivir acá, lo disfruto mucho”.

“Acá tenemos prácticamente todo el tiempo del mundo para estar juntos. Lo disfrutamos, nos miramos, nos aburrimos. Estamos el uno con el otro. Yo estoy conmigo también y disfruto tener tiempo, tener paz”, detalló.

La cantante confesó que “a lo largo de todos estos años, yo nunca he dejado de admirarlo a él. Lo admiro mucho”.

“Me cuida mucho, me quiere mucho. También lo amo como el primer día y también lo quiero para toda la vida. No escupo al cielo. Ya no escupo para ningún lado porque todos los escupos que he tirado se me han devuelto. Pero yo te juro que digo: ‘señor, por favor ayúdame, que sea para toda la vida porque lo amo mucho’. Lo respeto, lo quiero, lo admiro”, manifestó la artista.

Aún así, reconoció que no todo es color de rosas. “Tenemos nuestros encontrones, nuestros sinsabores”.

Lo romántico y reconocible Bono y Möller es que cuando discuten “nos tomamos de la manito y decimos ‘vamos pa’ lante. Que se puede. Que quiero, que tengo ganas de estar contigo’. Lo pasamos bien, muy bien”.