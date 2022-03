La artista e influencer chilena Catalina Palacios estuvo con problemas de salud durante varios meses. A principios de noviembre ya había dado a conocer a través su Instagram que “estoy en proceso de recuperación de una lesión, ha sido duro en varios aspectos por que amo jugar con mi hija y soy tremendamente activa”.

Durante la tarde de este jueves, la instagramer compartió su testimonio de cómo ha sido el proceso y entregó detalles tanto del diagnóstico médico como del tratamiento que recibió recientemente.

“He pasado por un proceso muy importante para mi y muy especial, no lo voy a romantizar y decir que no fue difícil y duro para mi, o solamente decir que crecí y evolucioné, más bien quiero integrar ambos hechos, me fue muy difícil y crecí mucho y evolucione a la vez, así es la evolución muchas veces es muy dolorosa y difícil, físicamente y emocional”, comenzó relatando Palacios.

Posteriormente, la ex conductora de televisión expresó que “gracias a mi esfuerzo personal principalmente, excelentes terapeutas y la energía complementaria del universo (Dios) me recuperé de una hernia discal que debía ser operada, y yo opte por el camino del entendimiento y conocimiento de mi misma, pasando por el proceso del dolor físico y el miedo“.

Finalmente, la ex Mekano aseguró que “fueron 4 meses muy difíciles y especiales, viví este proceso hasta mi completa recuperación, espero muy pronto compartir todos los detalles, estoy escribiendo un libro muy importante para mi, y espero integrar en un próximo todos estos procesos”.

